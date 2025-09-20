Ερχεται απόσυρση των αυτοκινήτων; - Η μεγάλη αλήθεια

Ένα αυτοκίνητο που πριν λίγα χρόνια κόστιζε 12.000 ευρώ, σήμερα πωλείται κοντά στις 20.000. Η αύξηση δεν είναι ένα καπρίτσιο των αυτοκινητοβιομηχανιών, αλλά αποτέλεσμα των ίδιων των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει ολοένα και πιο αυστηρές απαιτήσεις για την ασφάλεια και τις εκπομπές ρύπων, με αποτέλεσμα κάθε νέο όχημα να ενσωματώνει τεχνολογίες που στοιχίζουν ακριβά. Αυτό το κόστος, νομοτελειακά, μεταφέρεται στον καταναλωτή.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εμφανίζονται ειδήσεις και δημοσιεύματα που μιλούν για «υποχρεωτική απόσυρση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο». Αυτές οι «προειδοποιήσεις» μόνο κακό κάνουν. Δημιουργούν φόβο, αβεβαιότητα και εντέλει εκμεταλλεύονται την αγωνία των πολιτών. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική: δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρξει γενική, υποχρεωτική απόσυρση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέτοιο μέτρο δεν είναι ούτε θεσμικά εφικτό ούτε πολιτικά ανεκτό.