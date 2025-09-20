Βρήκε 1.600 τρόπους για να μειώσει τα έξοδα!

Μια ειδική ομάδα 3.000 εργαζομένων της Nissan εκπόνησε 4.000 ιδέες μείωσης κόστους, εκ των οποίων οι 1.600 κρίθηκαν ήδη εφαρμόσιμες. Στο μικροσκόπιο βρέθηκαν ακόμα και τα πιο «ασήμαντα» μέρη ενός αυτοκινήτου, όπως τα προσκέφαλα.

Μέχρι σήμερα, η μεγάλη ποικιλία τους απαιτούσε αποθήκευση σε χώρους αντίστοιχους με δύο γήπεδα τένις, με εργαζόμενους να περπατούν έως και 30.000 βήματα την ημέρα για τη μεταφορά τους. Με τη μείωση των εκδόσεων, η Nissan υπολογίζει ότι θα μειώσει στο μισό αυτήν την τεράστια δαπάνη χώρου και χρόνου.