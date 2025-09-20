Βρήκε 1.600 τρόπους για να μειώσει τα έξοδα!
Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία έχει θέσει ως στόχο να περιορίσει δραστικά τα λειτουργικά της έξοδα, εγκαινιάζοντας ένα από τα πιο εκτεταμένα προγράμματα περικοπών.
Μια ειδική ομάδα 3.000 εργαζομένων της Nissan εκπόνησε 4.000 ιδέες μείωσης κόστους, εκ των οποίων οι 1.600 κρίθηκαν ήδη εφαρμόσιμες. Στο μικροσκόπιο βρέθηκαν ακόμα και τα πιο «ασήμαντα» μέρη ενός αυτοκινήτου, όπως τα προσκέφαλα.
Μέχρι σήμερα, η μεγάλη ποικιλία τους απαιτούσε αποθήκευση σε χώρους αντίστοιχους με δύο γήπεδα τένις, με εργαζόμενους να περπατούν έως και 30.000 βήματα την ημέρα για τη μεταφορά τους. Με τη μείωση των εκδόσεων, η Nissan υπολογίζει ότι θα μειώσει στο μισό αυτήν την τεράστια δαπάνη χώρου και χρόνου.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
