Ποιες είναι οι πιο cool μάρκες στον κόσμο;
NEWSAUTO.GR

Ποιες είναι οι πιο cool μάρκες στον κόσμο;

Μία παγκόσμια έρευνα ανέδειξε τις μάρκες που οι καταναλωτές ανά τον κόσμο τις θεωρούν cool και ξεχωριστές.

Ποιες είναι οι πιο cool μάρκες στον κόσμο;
UPD:
Οι έρευνες που γίνονται κατά καιρούς ανάμεσα στους αγοραστές αυτοκινήτων έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως για την εικόνα που έχει το αγοραστικό κοινό για τις μάρκες.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης