Τι κάνει μία Ferrari πάνω σε αεροπλανοφόρο; - Δείτε το video!
Μια Ferrari SF90 έγραψε ιστορία στη θάλασσα, όταν ο Ιταλός Fabio Barone έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας σε πλοίο.
Στην καρδιά του λιμανιού της Τσιβιταβέκια, το κατάστρωμα του ιταλικού αεροπλανοφόρου μετατράπηκε σε… αυτοκινητοδρόμιο.
