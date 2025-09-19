Γονείς προσοχή: Παιδιά παγιδευμένα σε κλειδωμένα αυτοκίνητα
Γονείς προσοχή: Παιδιά παγιδευμένα σε κλειδωμένα αυτοκίνητα

Τον τελευταίο καιρό γίνονται πιο έντονα τα παράπονα για το ηλεκτρικό άνοιγμα των θυρών. Και τα πράγματα φαίνεται ότι είναι πολύ πιο σοβαρά.

Γονείς προσοχή: Παιδιά παγιδευμένα σε κλειδωμένα αυτοκίνητα
Οι ηλεκτρικά ανοιγόμενες πόρτες και οι κρυφές χειρολαβές βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών σε πολλές χώρες, καθώς πληθαίνουν τα φαινόμενα με επιβάτες -και ακόμα χειρότερα παιδιά- που παγιδεύονται μέσα στο αυτοκίνητό τους.

