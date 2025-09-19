Δεν είναι δύσκολο - Απλά κάντο όπως η Γεωργία

Η επένδυση αυτή συνοδεύεται από τη δέσμευση για 7.500 νέες θέσεις εργασίας με μέσο μισθό περίπου 56.000 δολάρια. Οι προσφορές αρκετες (όχι από την Ελλάδα) και η επιλογή της είναι η Γεωργία.

Για να εξασφαλίσει αυτή την ιστορική συμφωνία, η κυβέρνηση της Γεωργίας – σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές – πρόσφερε ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα κινήτρων που έχουν δοθεί ποτέ στην πολιτεία, ύψους περίπου 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Το σημαντικότερο κομμάτι του πακέτου αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις. Μέσα από το πρόγραμμα Mega Project Tax Credit, η Rivian εξασφαλίζει εκτεταμένες πιστώσεις φόρου για κάθε νέα θέση εργασίας και για το ύψος της επένδυσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα δημιουργήσει τουλάχιστον 1.800 θέσεις και θα τις διατηρήσει για πέντε χρόνια. Η εταιρεία απαλλάσσεται επίσης από τον φόρο πωλήσεων σε κατασκευαστικό εξοπλισμό, μηχανήματα και πρώτες ύλες, μειώνοντας σημαντικά το αρχικό κόστος εγκατάστασης.