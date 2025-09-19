Οδηγούμε τη νέα ειδική Porsche 911 Spirit 70

Σητεία, Ζάκρος, Ξερόκαμπος, Ζήρος, Ιεράπετρα, μια διαδρομή στη μαγευτική ανατολική πλευρά της Κρήτης των σκληρών, άνυδρων τοπίων και την άσφαλτο που σχίζει με αμέτρητα στροφιλίκια τους ορεινούς όγκους με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Το ξεχωριστό αυτό terroir επέλεξε η Porsche για την παρουσίαση της εξίσου μοναδικής 911 σε διάφορες εκδόσεις, μεταξύ των οποίων τις νέες υβριδικές Carrera GTS και Spirit 70.



Στην καρδιά του νέου συστήματος μετάδοσης T-Hybrid βρίσκεται ο εξακύλινδρος μπόξερ των 3,6 λίτρων με μονό turbo, που αποδίδει 485 ίππους. Ένας μόνιμα διεγερμένος σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας, ενσωματωμένος στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, προσθέτει επιπλέον 54 ίππους και 150 Nm (δεν υπάρχει χειροκίνητη επιλογή για το T-Hybrid)



