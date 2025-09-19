Ιδού το σχέδιο που λυτρώνει την Αττική Οδό
Η συμφόρηση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά κυκλοφοριακά αγκάθια της Αττικής Οδού.

Στο τραπέζι βρίσκεται η δημιουργία νέας εξόδου, αποκλειστικά προς Πειραιά, προκειμένου να διαχωριστεί η ροή των οχημάτων και να μειωθεί η πίεση στον υφιστάμενο κόμβο.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με τη «Νέα Αττική Οδό» και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εξετάζει την κατασκευή μιας νέας εξόδου στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Σήμερα, οι οδηγοί που κινούνται από τον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση Ελευσίνα και επιθυμούν να βγουν προς Λαμία ή Πειραιά, χρησιμοποιούν την ίδια έξοδο, γεγονός που προκαλεί συχνές ουρές και καθυστερήσεις, ιδίως τις ώρες αιχμής.

Η προτεινόμενη λύση προβλέπει τη δημιουργία μιας δεύτερης εξόδου, με κατεύθυνση αποκλειστικά προς Πειραιά. Έτσι θα αποσυμφορηθεί ο κόμβος, με τον διαχωρισμό της κυκλοφορίας προς τις δύο βασικές κατευθύνσεις.


