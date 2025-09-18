Formula 1: Πρόωρο... τέλος για το πρωτάθλημα
NEWSAUTO.GR

Formula 1: Πρόωρο... τέλος για το πρωτάθλημα

Η F1 φτάνει στον 17ο σταθμό της για την σεζόν του 2025 και ίσως κλείσει η υπόθεση τίτλος.

Formula 1: Πρόωρο... τέλος για το πρωτάθλημα
UPD:
Αυτή ήταν μια χρονιά απόλυτης κυριαρχίας για την βρετανική ομάδα. Η McLaren έχει κατακτήσει τα 12 από τα 16 GP που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής. Και όπως είναι λογικό απέχει… μίλια από τον ανταγωνισμό στην βαθμολογία.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης