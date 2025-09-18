Formula 1: Πρόωρο... τέλος για το πρωτάθλημα
Formula 1: Πρόωρο... τέλος για το πρωτάθλημα
Η F1 φτάνει στον 17ο σταθμό της για την σεζόν του 2025 και ίσως κλείσει η υπόθεση τίτλος.
Αυτή ήταν μια χρονιά απόλυτης κυριαρχίας για την βρετανική ομάδα. Η McLaren έχει κατακτήσει τα 12 από τα 16 GP που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής. Και όπως είναι λογικό απέχει… μίλια από τον ανταγωνισμό στην βαθμολογία.
