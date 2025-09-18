Οδηγούμε στη Γερμανία το νέο KGM Torres Hybrid - Τιμή στην Ελλάδα

Η KGM είναι αποφασισμένη να κάνει το βήμα παραπάνω σε ότι αφορά την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου, καθώς αναμένεται μέχρι το 2030 να λανσάρει 5 νέα μοντέλα.