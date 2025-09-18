Το πρώτο ατύχημα με ιπτάμενα ταξί (+video)

Δύο ιπτάμενα οχήματα της κινεζικής Xpeng Aeroht συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια πρόβας για την επικείμενη αεροπορική επίδειξη στο Τσανγκτσούν, προκαλώντας σοκ αλλά και έντονους προβληματισμούς για την ασφάλεια της νέας εποχής των ιπτάμενων αυτοκινήτων.