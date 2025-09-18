Το πρώτο ατύχημα με ιπτάμενα ταξί (+video)
Το πρώτο ατύχημα με ιπτάμενα ταξί (+video)
Η σύγκρουση δύο eVTOL της Xpeng στην Κίνα φέρνει στο φως τους κινδύνους της νέας εποχής των ιπτάμενων αυτοκινήτων.
Δύο ιπτάμενα οχήματα της κινεζικής Xpeng Aeroht συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια πρόβας για την επικείμενη αεροπορική επίδειξη στο Τσανγκτσούν, προκαλώντας σοκ αλλά και έντονους προβληματισμούς για την ασφάλεια της νέας εποχής των ιπτάμενων αυτοκινήτων.
