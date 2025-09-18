Στην Ελλάδα το υβριδικό των 14.490 ευρώ
Στην Ελλάδα το υβριδικό των 14.490 ευρώ

Με νέα, ιδιαίτερα συμφέρουσα, εισαγωγική τιμή διατίθεται πλέον στην ελληνική αγορά το υβριδικό μίνι.

Στην Ελλάδα το υβριδικό των 14.490 ευρώ
Η προωθητική ενέργεια αφορά σε έναν ικανό αριθμό ετοιμοπαράδοτων Fiat Panda μπλε ή λευκού χρώματος, με 5 χρόνια εγγύηση και οδική βοήθεια καθώς και πληρέστατο εξοπλισμό.

