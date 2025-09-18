Στην Ελλάδα το υβριδικό των 14.490 ευρώ
Με νέα, ιδιαίτερα συμφέρουσα, εισαγωγική τιμή διατίθεται πλέον στην ελληνική αγορά το υβριδικό μίνι.
Η προωθητική ενέργεια αφορά σε έναν ικανό αριθμό ετοιμοπαράδοτων Fiat Panda μπλε ή λευκού χρώματος, με 5 χρόνια εγγύηση και οδική βοήθεια καθώς και πληρέστατο εξοπλισμό.
