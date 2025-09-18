Απόσυρση τώρα και για το κυκλοφοριακό (video)

Σύμφωνα με διεθνείς μετρήσεις, οι οδηγοί στην πρωτεύουσα σπαταλούν περίπου το 34% του χρόνου τους σε μποτιλιαρισμένους δρόμους, με το πρόβλημα να επιδεινώνεται χρόνο με τον χρόνο. Οι Αθηναίοι βιώνουν καθημερινά χαμένες ώρες μέσα στο αυτοκίνητο, χαμένη παραγωγικότητα, αυξημένη κατανάλωση καυσίμου και αυξημένα επίπεδα ρύπανσης.

Ο Τάκης Τρακουσέλλης, συμμετέχοντας στην πρωινή εκπομπή του ACΤION24 Action ΤΩΡΑ με την Ντόρα Κουτροκόη και τον Γιώργο Γρηγοριάδη, τόνισε ότι η λύση δεν μπορεί να είναι μόνο οι νέοι δρόμοι ή η ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς αυτά απαιτούν χρόνο και τεράστιες επενδύσεις. Χρειάζεται μια άμεση πολιτική παρέμβαση: η απόσυρση. Όχι ως εργαλείο απλώς περιβαλλοντικής βελτίωσης, αλλά και ως ουσιαστικό μέτρο μείωσης του αριθμού των αυτοκινήτων που κινούνται καθημερινά στους δρόμους.