Auto Thessaloniki 2025: Πρεμιέρες, καινοτομίες και 230.000 επισκέπτες

Με μια ανεπανάληπτη γιορτή αυτοκίνησης και τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η AUTO THESSALONIKI, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ η οποία άγγιξε τους 230.000 επισκέπτες.