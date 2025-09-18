ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Auto Thessaloniki 2025: Πρεμιέρες, καινοτομίες και 230.000 επισκέπτες

Με μια ανεπανάληπτη γιορτή αυτοκίνησης και τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η AUTO THESSALONIKI, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ η οποία άγγιξε τους 230.000 επισκέπτες.

Η Θεσσαλονίκη μετατράπηκε για εννέα ημέρες στο επίκεντρο της ελληνικής αυτοκίνησης, με πλήθος πρεμιέρων και εμφανίσεων που θα μείνουν αξέχαστες.

