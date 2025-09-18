Auto Thessaloniki 2025: Πρεμιέρες, καινοτομίες και 230.000 επισκέπτες
Auto Thessaloniki 2025: Πρεμιέρες, καινοτομίες και 230.000 επισκέπτες
Με μια ανεπανάληπτη γιορτή αυτοκίνησης και τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η AUTO THESSALONIKI, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ η οποία άγγιξε τους 230.000 επισκέπτες.
UPD:
Η Θεσσαλονίκη μετατράπηκε για εννέα ημέρες στο επίκεντρο της ελληνικής αυτοκίνησης, με πλήθος πρεμιέρων και εμφανίσεων που θα μείνουν αξέχαστες.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα