Δοκιμάζουμε το Leapmotor C10 REEV - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Έχοντας ήδη περάσει αρκετό χρόνο πίσω από το τιμόνι του αμιγώς ηλεκτρικού Leapmotor C10, γνωρίζαμε σε μεγάλο βαθμό τι να περιμένουμε από την κινέζικη μάρκα η οποία -μέσω της συνεργασίας της με τη Stellantis– διεκδικεί μερίδιο αγοράς στην ελληνική αγορά.