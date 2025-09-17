Ποιος ψήνεται για την Porsche του Μαξ Φερστάπεν;
Ποιος ψήνεται για την Porsche του Μαξ Φερστάπεν;
Η Porsche 911 GT2 RS Clubsport του Μαξ Φερστάπεν βγαίνει σε δημοπρασία και η τιμή της αναμένεται να πιάσει ταβάνι.
Μια σπάνια Porsche 911 GT2 RS Clubsport, που αγόρασε και οδήγησε ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν, αναμένεται να βγει στο «σφυρί» από τον οίκο RM Sotheby’s.
