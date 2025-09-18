Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και η αγάπη του για τις μοτοσικλέτες (+video)
Η ταινία Little Fauss and Big Halsy ήταν μια από τις μοτοσικλετιστικές εμπειρίες στη μεγάλη οθόνη για τον σπουδαίο Αμερικανό ηθοποιό.
Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών και άφησε πίσω του μια τεράστια κληρονομιά στον παγκόσμιο κινηματογράφο.
