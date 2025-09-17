Νέοι μπελάδες της Tesla με την δικαιοσύνη
Η Tesla βρίσκεται ξανά στο μάτι του κυκλώνα για άλλη μια επιχειρηματική πρακτική που πάει κόντρα στην αμερικανική νομοθεσία.

Μια νέα συλλογική αγωγή που κατατέθηκε στο Σαν Φρανσίσκο φέρνει την Tesla αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας και διάκριση εις βάρος Αμερικανών πολιτών.

