Έφηβοι χάκερς «έριξαν» μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία

Η Jaguar Land Rover αντιμετωπίζει μία από τις σοβαρότερες κρίσεις στην ιστορία της, έπειτα από κυβερνοεπίθεση που εξαπέλυσε στις 31 Αυγούστου η ομάδα «Scattered Lapsus Hunters», στην οποία φέρονται να συμμετέχουν έφηβοι χάκερς.