Η Ιταλίδα που θα ερωτευτούν οι Έλληνες
NEWSAUTO.GR

Η Ιταλίδα που θα ερωτευτούν οι Έλληνες

Η Morbidelli T502X αναμένεται στο τέλος Οκτωβρίου στην Ελλάδα και ήδη έχει δημιουργήσει hype στους φίλους της μοτοσικλέτας.

Η Ιταλίδα που θα ερωτευτούν οι Έλληνες
UPD:
Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τεχνολογίες κι αν αναπτυχθούν, όσες κατηγορίες κι αν δημιουργηθούν στον κόσμο της μοτοσικλέτας, οι μεσαίου κυβισμού dual purpose μοτοσικλέτες θα είναι βαθιά ριζωμένες στις καρδιές των Ελλήνων.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης