Η Ιταλίδα που θα ερωτευτούν οι Έλληνες

Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τεχνολογίες κι αν αναπτυχθούν, όσες κατηγορίες κι αν δημιουργηθούν στον κόσμο της μοτοσικλέτας, οι μεσαίου κυβισμού dual purpose μοτοσικλέτες θα είναι βαθιά ριζωμένες στις καρδιές των Ελλήνων.