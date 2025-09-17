O Τραμπ άλλαξε τους κανόνες: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι
O Τραμπ άλλαξε τους κανόνες: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι
Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να καταργήσει τα κίνητρα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τις ποινές για παραβίαση των στόχων κατανάλωσης καυσίμου αναδιαμορφώνει την αγορά.
Η άμεση συνέπεια είναι ξεκάθαρη: Ford, GM και Stellantis απαλλάσσονται από την ανάγκη να αγοράζουν πανάκριβα «πράσινα» credits από Tesla και Rivian, εξοικονομώντας δισεκατομμύρια δολάρια.
