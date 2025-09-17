Τι γίνεται όταν ένα Toyota Prius… χάνει τα λογικά του
Από σύμβολο οικολογικής οδήγησης σε… ανοιχτό roadster που θυμίζει Lamborghini. Ένα ψηφιακό rendering μεταμορφώνει το Toyota Prius σε αυτοκίνητο-όνειρο.
Για περισσότερα από 25 χρόνια, το Toyota Prius ταυτίστηκε με τη λογική: υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, καθημερινή πρακτικότητα. Τώρα όμως, ο σχεδιαστής Zephyr Designz παρουσιάζει μια εκδοχή που γκρεμίζει κάθε στερεότυπο: φαρδιές καμπύλες, χαμηλωμένο αμάξωμα, ανοιχτή οροφή και γραμμές που παραπέμπουν περισσότερο σε Lamborghini ή Porsche παρά σε οικολογικό Toyota.
