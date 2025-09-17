Γέμισαν τις εκθέσεις αυτοκινήτων οι Έλληνες μετά τις διακοπές

Ανάμεσα σε αυτούς ξεχωρίζει και η αναζήτηση ενός καινούργιου αυτοκινήτου, με ολοένα περισσότερους να εξετάζουν την αντικατάσταση του παλιού τους αυτοκινήτου με ένα νέο, εκμεταλλευόμενοι τις ελκυστικές προσφορές και τα ευέλικτα προγράμματα που προσφέρει αυτή την περίοδο η αγορά.

Η αγορά αυτοκινήτου τον Σεπτέμβριο κινείται με ιδιαίτερα αυξημένη ταχύτητα, δείχνοντας ότι η δυναμική της επιστρέφει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση μετά το καλοκαίρι. Από την 1η έως και τις 16 Σεπτεμβρίου έχουν ήδη ταξινομηθεί σχεδόν 4.800 καινούργια αυτοκίνητα, καταγράφοντας αύξηση κοντά στο 40% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι. Η σύγκριση αυτή αναδεικνύει όχι μόνο τη διάθεση των Ελλήνων οδηγών να επενδύσουν στην ανανέωση τους, δηλαδή σε νέο όχημα, αλλά και την αποτελεσματικότητα των προωθητικών ενεργειών που «τρέχουν» αυτόν τον μήνα οι εισαγωγικές εταιρείες και οι οποίες είναι ιδιαίτερα ελκυστικές...





