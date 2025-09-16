Η δίκη που μπορεί να γκρεμίσει τα σχέδια του Μασκ
Η δίκη που μπορεί να γκρεμίσει τα σχέδια του Μασκ

Το Autopilot της Tesla αποτελεί το πιο δυνατό χαρτί για τις πωλήσεις της. Όμως μία δίκη στις ΗΠΑ ίσως ανατρέψει τα πράγματα.

Η δίκη που μπορεί να γκρεμίσει τα σχέδια του Μασκ
Η Tesla δίνει σκληρή νομική μάχη για να ανατρέψει μια ιστορική απόφαση ύψους 329 εκατ. δολαρίων, που συνδέεται με δυστύχημα στη Φλόριντα.

