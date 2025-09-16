Ιδού τα αυτοκίνητα του Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ο Ρέντφορντ, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 89 ετών, σε αντίθεση με τον Στιβ ΜακΚουίν και τον Τζιν Χάκμαν, δεν είχε λάβει μέρος σε αγώνες με κανονική ομάδα αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να αγοράσει μια αγωνιστική Porsche 904 GTS.