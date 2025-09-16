Ιδού τα αυτοκίνητα του Ρόμπερτ Ρέντφορντ
Ιδού τα αυτοκίνητα του Ρόμπερτ Ρέντφορντ
Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν ένα από τα πιο μεγάλα ονόματα του Hollywood και ένας ακόμα ηθοποιός, παρόλο που δεν ήταν ευρέως γνωστό, που είχε πάθος με τα αυτοκίνητα.
UPD:
Ο Ρέντφορντ, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 89 ετών, σε αντίθεση με τον Στιβ ΜακΚουίν και τον Τζιν Χάκμαν, δεν είχε λάβει μέρος σε αγώνες με κανονική ομάδα αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να αγοράσει μια αγωνιστική Porsche 904 GTS.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα