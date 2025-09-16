Η Changan ξεκινά στην Ευρώπη - Ποια μοντέλα θα δούμε στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Η Changan ξεκινά στην Ευρώπη - Ποια μοντέλα θα δούμε στην Ελλάδα;

Η μεγάλη κινεζική εταιρεία έχει σημαντικά σχέδια για τις ευρωπαϊκές αγορές.

Η Changan ξεκινά στην Ευρώπη - Ποια μοντέλα θα δούμε στην Ελλάδα;
UPD:
Η Changan, που έκανε το επίσημο ευρωπαϊκό της ντεμπούτο στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA Mobility 2025), θα ξεκινήσει στη Γηραιά Ήπειρο με δύο ηλεκτρικά SUV, τα Deepal S05 και Deepal S07.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης