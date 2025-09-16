Η Changan ξεκινά στην Ευρώπη - Ποια μοντέλα θα δούμε στην Ελλάδα;

Η Changan, που έκανε το επίσημο ευρωπαϊκό της ντεμπούτο στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA Mobility 2025), θα ξεκινήσει στη Γηραιά Ήπειρο με δύο ηλεκτρικά SUV, τα Deepal S05 και Deepal S07.