Μην φοβάστε τους κινητήρες βενζίνης και diesel

Η συζήτηση γύρω από το μέλλον της αυτοκίνησης στην Ευρώπη έχει αποκτήσει συχνά έναν τόνο σχεδόν «απαγορευτικό» για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Κι όμως, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Ναι, η ηλεκτροκίνηση αποτελεί τον στρατηγικό στόχο, όμως βενζίνη και diesel (για τα van κυρίως) δεν είναι ούτε «εχθροί» ούτε παρωχημένα κατάλοιπα. Παραμένουν κομμάτι της εξίσωσης, ιδίως όσο οι πολιτικές και οι υποδομές δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες οδηγών και επιχειρήσεων.

Η τρίτη συνεδρίαση του Strategic Dialogue για το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Αυτοκινητοβιομηχανίας έβγαλε λευκό καπνό (; ). Με αιχμή την ACEA και τον Ola Källenius, ζητούν «άμεσες και τολμηρές κινήσεις» ώστε οι κανόνες για τις εκπομπές CO₂ στα ΙΧ και τα ελαφρά επαγγελματικά να συμβαδίζουν με την πραγματικότητα της αγοράς. Τα ξένα διεθνή ΜΜΕ αποτυπώνουν μια στροφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς πιο πραγματιστική προσέγγιση: ηλεκτροκίνηση μεν, αλλά με έμφαση στη ζήτηση, στο κόστος ενέργειας, στις υποδομές φόρτισης και σε στοχευμένες προσαρμογές των στόχων...





