Τα golden boys και το golden girl...

Οι αμοιβές των διευθυνόντων συμβούλων (CEO) στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας παραμένουν σε δυσθεώρητα επίπεδα, με ανοδικές τάσεις και παρά την κρίση αναμονής που υπάρχει, λόγω της Ε.Ε.