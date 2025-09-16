Τα golden boys και το golden girl...
Οι αμοιβές των διευθυνόντων συμβούλων (CEO) στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας παραμένουν σε δυσθεώρητα επίπεδα, με ανοδικές τάσεις και παρά την κρίση αναμονής που υπάρχει, λόγω της Ε.Ε.
Όπως έγραψε το newsauto, η Mary Barra της General Motors ανεδείχθη ως η πιο καλοπληρωμένη CEO αυτοκινητοβιομηχανίας στις ΗΠΑ για το 2024, με συνολικές απολαβές περίπου 29,8 εκατομμυρίων δολαρίων (αυξημένες κατά 12,2% σε σχέση με το 2023). Οι μισθοί των κορυφαίων στελεχών των αυτοκινητοβιομηχανιών στις ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο 5% κατά μέσο όρο, φθάνοντας τα 17,3 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία. Ωστόσο, ακόμη και αυτά τα τεράστια ποσά ωχριούν μπροστά στις αμοιβές του τεχνολογικού τομέα – ενδεικτικά ο Jensen Huang της Nvidia έφτασε τα 197,6 εκατ. δολάρια για το 2024, πολλαπλάσιο κάθε αυτοκινητιστικού CEO.
