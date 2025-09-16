Δείτε τα γκάζια της πιο γρήγορης Ducati παραγωγής (+video)
Η Ducati παρουσίασε δύο εντυπωσιακές εκδόσεις RS των Multistrada V4 και Diavel V4.
Το πρώτο επεισόδιο της σειράς Ducati World Premiere για το 2026 είχε να κάνει με δύο ειδικές εκδόσεις στα Multistrada V4 και Diavel V4.
