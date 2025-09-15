Γιατί είναι επικίνδυνες οι ενσωματωμένες εξωτερικές χειρολαβές;
Γιατί είναι επικίνδυνες οι ενσωματωμένες εξωτερικές χειρολαβές;
Οι ηλεκτρικά αναδιπλούμενες εξωτερικές χειρολαβές είναι μοντέρνες και αεροδυναμικές αλλά έχουν και μειονεκτήματα.
UPD:
Αν και δεν είναι αυτοί που εφηύραν την συγκεκριμένη τεχνολογία και έμπρακτη εφαρμογή, οι Κινέζοι έκαναν μόδα τις ενσωματωμένες εξωτερικές χειρολαβές στα καινούργια μοντέλα τους, τα τελευταία χρόνια.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα