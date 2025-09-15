Μανία με τα SUV - Ακόμα ένα ιστορικό όνομα επιστρέφει
Μανία με τα SUV - Ακόμα ένα ιστορικό όνομα επιστρέφει
Το κενό στην γκάμα των ηλεκτρικών SUV της θέλει να καλύψει η Ford φέρνοντας στην αγορά ένα μοντέλο με ιστορικό όνομα.
UPD:
Η Ford ετοιμάζει – όπως όλα δείχνουν – να καλύψει το κενό που θα αφήσει πίσω του το Focus, όταν σταματήσει οριστικά η παραγωγή του στην Ευρώπη τον Νοέμβριο.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα