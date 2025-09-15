Η απόλυτη σύγκρουση: Mazda MX-5 SkyActiv 1.5 vs Mini Cooper Cabrio S
Η απόλυτη σύγκρουση: Mazda MX-5 SkyActiv 1.5 vs Mini Cooper Cabrio S
Το ελαφρύ ιαπωνικό roadster απέναντι στο στιλάτο MINI, σε μια σύγκρουση φιλοσοφιών με κοινό στόχο την οδηγική απόλαυση.
Το ελαφρύ ιαπωνικό roadster απέναντι στο στιλάτο MINI, σε μια σύγκρουση φιλοσοφιών με κοινό στόχο την οδηγική απόλαυση.
Σε μια εποχή όπου τα SUV κυριαρχούν και η ηλεκτροκίνηση κερδίζει συνεχώς έδαφος, υπάρχουν (ευτυχώς) ακόμα μερικά αυτοκίνητα που μας θυμίζουν τη χαμένη νιότη μας. Το Mazda MX-5 1.5 Skyactiv-G και το νέας γενιάς MINI Cooper Cabrio S αποτελούν δύο σπάνιες τέτοιες περιπτώσεις.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα