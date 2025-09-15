Η απόλυτη επιλογή των Ελλήνων οδηγών...
Οι περισσότεροι που αγοράζουν καινούργιο αυτοκίνητα στρέφονται πλέον στα οχήματα ελευθέρου χρόνου…

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου τον Αύγουστο του 2025 κατέγραψε μία σαφή εικόνα για τις προτιμήσεις των οδηγών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), καθώς σχεδόν 7 στα 10 αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν τον Αύγουστο ήταν SUV.


