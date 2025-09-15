Η απόλυτη επιλογή των Ελλήνων οδηγών...
Η απόλυτη επιλογή των Ελλήνων οδηγών...
Οι περισσότεροι που αγοράζουν καινούργιο αυτοκίνητα στρέφονται πλέον στα οχήματα ελευθέρου χρόνου…
Οι περισσότεροι που αγοράζουν καινούργιο αυτοκίνητα στρέφονται πλέον στα οχήματα ελευθέρου χρόνου…
UPD:
Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου τον Αύγουστο του 2025 κατέγραψε μία σαφή εικόνα για τις προτιμήσεις των οδηγών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), καθώς σχεδόν 7 στα 10 αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν τον Αύγουστο ήταν SUV.
δειτε εδω
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα