Οριστικό: Θα τους παρακολουθούν από το κινητό και θα τους αξιολογούν οι πολίτες

Το μέτρο αφορά αποκλειστικά τις αστικές συγκοινωνίες και έρχεται να καλύψει ένα κενό ελέγχου σε ένα περιβάλλον όπου τα ατυχήματα και τα επικίνδυνα περιστατικά δεν είναι σπάνια. Η εφαρμογή θα καταγράφει την ταχύτητα του οχήματος, τα απότομα φρεναρίσματα, τους ελιγμούς που ενδέχεται να είναι επικίνδυνοι και τη χρήση κινητού τηλεφώνου από τον οδηγό κατά τη διάρκεια του δρομολογίου. Όλα αυτά συγκεντρώνονται σε έναν δείκτη που θα αποτυπώνει την «οδηγική συμπεριφορά» και θα αποτελεί εργαλείο εποπτείας για τις αρμόδιες αρχές.

Η φιλοσοφία του συστήματος δεν είναι τιμωρητική αλλά προληπτική, με στόχο να μειωθούν οι κίνδυνοι για επιβάτες, πεζούς και άλλα οχήματα στον δρόμο.