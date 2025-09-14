Πως από τη Φόρδ φτάσαμε στη Ford

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, στον Ιανουάριο του 1930, συναντούμε μια έντυπη διαφήμιση της Ford – ή καλύτερα, της «Φόρδ» όπως την αποκαλούσαν τότε στην Ελλάδα.