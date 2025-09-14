Γνωρίζετε αυτό το αυτοκίνητο που έγραψε ιστορία;
Γνωρίζετε αυτό το αυτοκίνητο που έγραψε ιστορία;
Πρωτότυπα και σχεδιαστικές μελέτες βγαίνουν πολλές. Ελάχιστα από αυτά όμως μπορούν να περηφανευτούν ότι έγραψαν ιστορία.
Ήταν 1η Ιουνίου 2000, όταν η Audi παρουσίασε στην Autostadt του Βόλφσμπουργκ μια μελέτη που έμελλε να μείνει στην ιστορία.
