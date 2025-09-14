Η βενζίνη έχει ακόμα πολύ μέλλον
Από εκεί που η γερμανική εταιρεία αντικαθιστούσε τον V8 με υβριδικούς τετρακύλινδρους, τώρα ανακοινώνει πως οι θηριώδεις V12 θα παραμείνουν εν ζωή για πολλά ακόμα χρόνια.
Η άφιξη των νέων προδιαγραφών Euro 7 που θα τεθούν σε ισχύ από το 2026 και θα σφίξουν ακόμα περισσότερο τον κλοιό στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, θεωρητικά θέτει σε κίνδυνο μερικούς από τους μεγαλύτερους και πιο εμβληματικούς κινητήρες των Ευρωπαίων κατασκευαστών -και όχι μόνο.
