Η βενζίνη έχει ακόμα πολύ μέλλον

Η άφιξη των νέων προδιαγραφών Euro 7 που θα τεθούν σε ισχύ από το 2026 και θα σφίξουν ακόμα περισσότερο τον κλοιό στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, θεωρητικά θέτει σε κίνδυνο μερικούς από τους μεγαλύτερους και πιο εμβληματικούς κινητήρες των Ευρωπαίων κατασκευαστών -και όχι μόνο.