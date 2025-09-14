Το diesel ζει: Δοκιμάζουμε την πολυτελή Mercedes-Benz E 220 d

Για όλους αυτούς τους λόγους, η νέα E-Class δεν είναι απλώς μια S-Class με λίγο μικρότερες διαστάσεις, είναι ταυτόχρονα οι ρίζες και τα νεοφυή κλαδιά της εταιρείας. Μια γέφυρα που ενώνει τις παραδοσιακές αξίες με τη νεωτερικότητα.