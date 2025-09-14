Το diesel ζει: Δοκιμάζουμε την πολυτελή Mercedes-Benz E 220 d
NEWSAUTO.GR

Το diesel ζει: Δοκιμάζουμε την πολυτελή Mercedes-Benz E 220 d

Η E-Class δεν είναι ένα ακόμα μοντέλο της Mercedes-Benz. Αποτελεί ουσιαστικά τον πυρήνα της, τις βάσεις πάνω στις οποίες θέλει να χτίσει το μέλλον της.

Το diesel ζει: Δοκιμάζουμε την πολυτελή Mercedes-Benz E 220 d
UPD:
Για όλους αυτούς τους λόγους, η νέα E-Class δεν είναι απλώς μια S-Class με λίγο μικρότερες διαστάσεις, είναι ταυτόχρονα οι ρίζες και τα νεοφυή κλαδιά της εταιρείας. Μια γέφυρα που ενώνει τις παραδοσιακές αξίες με τη νεωτερικότητα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης