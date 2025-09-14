Τουρκία: Πρόκληση με επιθετικό σκάφος ειδικά για το Αιγαίο - Δείτε το

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2020 με τη φάση σχεδιασμού (concept / detailed design) ανάμεσα στην STM και την τουρκική Ναυτική Δύναμη.

Η κοπή λαμαρίνας (steel-cutting), δηλαδή η επίσημη έναρξη της κατασκευής του πρώτου σκάφους, έγινε την 8η Ιουλίου 2025, στην Κωνσταντινούπολη.

Σχεδίαση και κατασκευή ειδικά για το αιγαίο

Τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί δείχνουν ότι το σκάφος σχεδιάζεται με γνώμονα τις συνθήκες που επικρατούν σε θαλάσσιες περιοχές όπως το Αιγαίο. Δηλαδή θάλασσες με έντονη κυματική δράση, στενά περάσματα, μεγάλο αριθμό νησίδων, ανάγκη για γρήγορες, ευέλικτες-επιχειρησιακές κινήσεις, καλή αυτονομία αλλά και δυνατότητα για υψηλή ταχύτητα. Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν αυτές τις απαιτήσεις είναι...







