«Βούλιαξε» η ΔΕΘ με την έκθεση αυτοκινήτου (φωτογραφίες)

Η κοσμοσυρροή είναι εντυπωσιακή, καθώς εκτιμάται ότι πάνω από 100.000 επισκέπτες έχουν ήδη περάσει από τα περίπτερα της έκθεσης αυτοκινήτου, δημιουργώντας μια πρωτόγνωρη εικόνα για τη Βόρεια Ελλάδα.

Η ΔΕΘ καταγράφει φέτος αύξηση επισκεπτών κατά 25% σε σχέση με την περσινή χρονιά, γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην παρουσία της Auto Thessaloniki. Ο θεσμός που ήρθε να δώσει ξανά λάμψη στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου της Βόρειας Ελλάδας, αναδεικνύει όχι μόνο τις παγκόσμιες πρεμιέρες και τις τεχνολογικές καινοτομίες, αλλά και τη δύναμη του ίδιου του κλάδου να τραβά το ενδιαφέρον του κοινού.