Από σήμερα 24ωρα ΜΜΜ και ντου με αλκοτέστ

Η πόλη αποκτά μια «ανάσα» ασφάλειας, όμως ταυτόχρονα ξεκινά και το μεγάλο ντου με αλκοτέστ από την Τροχαία.

Οι αρχές έχουν ήδη υπονοήσει ότι τα Σάββατα θα πραγματοποιούνται αυξημένοι έλεγχοι αλκοτέστ, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της οδήγησης υπό την επήρεια.

Ο νέος ΚΟΚ δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού, καθώς ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η μηδενική ανοχή στην επικίνδυνη οδήγηση. Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και αυστηροί, ιδιαίτερα τα βράδια των Σαββάτων όπου η διασκέδαση συνοδεύεται συνήθως από αλκοόλ.

Η Αθήνα μπαίνει σε μια νέα εποχή: οι πολίτες μπορούν να διασκεδάσουν και να μετακινηθούν χωρίς να ρισκάρουν στο τιμόνι. Οι συγκοινωνίες αναλαμβάνουν να καλύψουν τις ανάγκες της πόλης, ενώ η Τροχαία ενισχύει την παρουσία της στους δρόμους. Το μήνυμα είναι σαφές – πιείτε, διασκεδάστε, αλλά αφήστε το αυτοκίνητο στο σπίτι.







