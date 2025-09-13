Έρχεται το «baby» 4x4 τερατάκι
Έρχεται το «baby» 4x4 τερατάκι
Το μικρό αδελφάκι του εμβληματικού off-road δεν θα είναι ένα υπό κλίμακα αντίγραφο, αλλά ένα αυτόνομο και πολύ εξελιγμένο μοντέλο.
UPD:
Η Mercedes-Benz ετοιμάζει το «μικρό αδελφάκι» της θρυλικής G-Class, ένα SUV που θα βασιστεί σε εντελώς νέα αρχιτεκτονική, αλλά θα διατηρήσει τη γνώριμη τετραγωνισμένη αισθητική.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα