Ο εκατομμυριούχος bon viveur και η καταδίκη του

Ο John Elkann, γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1976, γαλουχήθηκε στη Γαλλία, σπούδασε Μηχανικός στο Politecnico του Τορίνο, μπήκε 22 χρονών στο Δ.Σ. της Fiat και από τότε δεν ξανακοίταξε πίσω. Σήμερα προεδρεύει στη Ferrari και στη Stellantis και «τρέχει» την Exor, το επενδυτικό όχημα της οικογένειας Ανιέλι.