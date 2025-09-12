Video: Kλείνει τα 50 και το γλεντάει
Video: Kλείνει τα 50 και το γλεντάει
Η Volkswagen δημιούργησε ένα τρομερό βίντεο για να τιμήσει τα 50 χρόνια του εμβληματικού Polo.
Μισός αιώνας VW Polo! Ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα στην ιστορία της Volkswagen κλείνει τα 50 χρόνια ζωής και η γερμανική εταιρία αποφάσισε να το γιορτάσει με ένα εντυπωσιακό βίντεο.
