Video: Kλείνει τα 50 και το γλεντάει

Μισός αιώνας VW Polo! Ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα στην ιστορία της Volkswagen κλείνει τα 50 χρόνια ζωής και η γερμανική εταιρία αποφάσισε να το γιορτάσει με ένα εντυπωσιακό βίντεο.