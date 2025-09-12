Ελλάδα: Τέλος στις λακκούβες με ρομπότ! - Δείτε το video
Μια νέα πρακτική για την επισκευή λακκουβών στο κατάστρωμα του δρόμου δοκιμάστηκε από τους ανθρώπους της «Ολυμπίας Οδού» με τη χρήση ρομπότ.
Ως γνωστόν, η διέλευση ενός οχήματος από μια λακκούβα ενέχει κίνδυνο για το αυτοκίνητο (ελαστικά, ανάρτηση), για την τσέπη μας (κόστος επισκευής ή αντικατάστασης), ακόμη και το ενδεχόμενο να προκληθεί ατύχημα.
