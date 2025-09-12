Η Changan την είδε Ελληνικά και επιτίθεται
Ενας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους της Κίνας στον τομέα της αυτοκίνησης, με παραγωγή που ξεπερνά τα πέντε εκατομμύρια οχήματα ετησίως και με παρουσία σε δεκάδες αγορές. Τωρα είναι πλέον και στην Ελλάδα.
Ενας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους της Κίνας στον τομέα της αυτοκίνησης, με παραγωγή που ξεπερνά τα πέντε εκατομμύρια οχήματα ετησίως και με παρουσία σε δεκάδες αγορές. Τωρα είναι πλέον και στην Ελλάδα.
Η στρατηγική είσοδός της στην Ελλάδα μέσω του Ομίλου Βασιλάκη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς δεν πρόκειται απλώς για την άφιξη μιας ακόμη αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά για ένα άνοιγμα που μπορεί να αναδιαμορφώσει τις εμπορικές ισορροπίες στη χώρα μας. Ο Όμιλος Βασιλάκη διαθέτει την υποδομή, το δίκτυο και την εμπειρία να υποστηρίξει μια δυναμική ανάπτυξη της Changan, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για ένα καλό μερίδιο αγοράς.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr