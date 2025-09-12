Η Changan την είδε Ελληνικά και επιτίθεται

Η στρατηγική είσοδός της στην Ελλάδα μέσω του Ομίλου Βασιλάκη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς δεν πρόκειται απλώς για την άφιξη μιας ακόμη αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά για ένα άνοιγμα που μπορεί να αναδιαμορφώσει τις εμπορικές ισορροπίες στη χώρα μας. Ο Όμιλος Βασιλάκη διαθέτει την υποδομή, το δίκτυο και την εμπειρία να υποστηρίξει μια δυναμική ανάπτυξη της Changan, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για ένα καλό μερίδιο αγοράς.





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ







