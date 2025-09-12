Ασταμάτητοι οι Τούρκοι: Φέρνουν και νέο μοντέλο
Στην τουρκική TOGG ετοιμάζονται να παρουσιάσουν επίσημα το T8X, το νέο μοντέλο, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς, ιδίως στον τομέα των επιδόσεων.
Μετά την επιτυχημένη παρουσία της στην τουρκική αγορά και την δυναμική είσοδο στη Γερμανία, η TOGG εντείνει τις προσπάθειες διεύρυνσης της παρουσίας της στην Ευρώπη.
