Ταξί: Ποια απεργία; Όλοι στους δρόμους είναι...

Αν ισχύει η απεργία, τα ταξί θα έπρεπε να είναι ακινητοποιημένα και σταθμευμένα. Αν δεν εργάζονται, γιατί κυκλοφορούν; Και αν εργάζονται, τότε θα επρεπε να φέρουν να φέρουν όλες τις ενδείξεις.

Η εικόνα αυτή δεν είναι καινούργια. Εδώ και χρόνια, πολλοί επαγγελματίες του κλάδου χρησιμοποιούν τα ταξί τους σαν ιδιωτικά αυτοκίνητα. Μόνο που το ταξί δεν είναι ιδιωτικό όχημα. Είναι δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.) αυτοκίνητο, με σαφές και αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας. Η νομοθεσία (Ν. 4070/2012 και οι επόμενες τροποποιήσεις) είναι ξεκάθαρη: το ταξί έχει μοναδικό σκοπό τη μεταφορά επιβατών με κόμιστρο και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για προσωπικές βόλτες ή ιδιωτικές μετακινήσεις, γιατί τότε χάνει τον χαρακτήρα του και καταστρατηγείται ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο...





