Δοκιμάζουμε το υβριδικό Suzuki Vitara - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
To Vitara προσαρμόστηκε στις πιο πρόσφατες προδιαγραφές εκπομπής ρύπων και παραμένει μια από τις πιο value for money προτάσεις.

Το 2024 η Suzuki ανανέωσε το Vitara, εξοπλίζοντάς το με όλα τα συστήματα υποβοήθησης που απαιτούσε η Ε.Ε. να είναι στάνταρ για να πωλείται ένα αυτοκίνητο στην Ευρώπη, ενώ δεν παρέλειψε και μία μικρή αισθητική ανανέωση.

