Δοκιμάζουμε το υβριδικό Suzuki Vitara - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το υβριδικό Suzuki Vitara - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
To Vitara προσαρμόστηκε στις πιο πρόσφατες προδιαγραφές εκπομπής ρύπων και παραμένει μια από τις πιο value for money προτάσεις.
UPD:
Το 2024 η Suzuki ανανέωσε το Vitara, εξοπλίζοντάς το με όλα τα συστήματα υποβοήθησης που απαιτούσε η Ε.Ε. να είναι στάνταρ για να πωλείται ένα αυτοκίνητο στην Ευρώπη, ενώ δεν παρέλειψε και μία μικρή αισθητική ανανέωση.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα