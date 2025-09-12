Σε τιμή που τα... σπάει το SUV της Chery στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Σε τιμή που τα... σπάει το SUV της Chery στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;

Με 204 ίππους, προηγμένο υβριδικό σύστημα και σούπερ τιμή, το νέο Chery Tiggo 4 φιλοδοξεί να κερδίσει το ελληνικό κοινό ως το πιο προσιτό υβριδικό SUV της κατηγορίας.

Σε τιμή που τα... σπάει το SUV της Chery στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;
UPD:
Η Chery συνεχίζει τη δυναμική της είσοδο στην ελληνική αγορά, εμπλουτίζοντας τη γκάμα της με ένα μοντέλο που έρχεται να σταθεί δίπλα στα μεγαλύτερα Tiggo 7 και Tiggo 8.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης